Окружной суд Гааги должен приступить к рассмотрению дела о сбитом на востоке Украины малайзийском «Боинге»

Трагедия произошла в июле 2014-го года, погибли 298 человек — граждане десяти государств. Международная следственная группа установила четырех подозреваемых, это трое россиян и один гражданин Украины. прокуратура Нидерландов неоднократно заявляла, что расследование дела продолжается и на более поздней стадии обвинения, возможно, будут предъявлены и другим людям.

Россия никогда не уклонялась от ответственности, однако нет никаких доказательств ее причастности к произошедшему с «Боингом», — говорил ранее Владимир Путин.

Напомним, в совместную следственную группу вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.