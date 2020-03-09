Цены на нефть обрушились до уровня 2016 года

Причиной этого стал развал сделки между Россией и странами ОПЕК по сдерживанию добычи.

На открытии торгов на ICE стоимость барреля марки Brent опускалась на треть до 31 доллара. Обвал цены был неизбежен после провала переговоров ОПЕК+ в минувшую пятницу. Встреча в Вене закончилась разрывом договоренностей между Россией и возглавляемой Саудовской Аравией организацией, которой удавалось согласовано сдерживать цены на протяжении нескольких лет.

Аналитики Goldman Sachs скорректировали свой прогноз на второй и третий кварталы этого года по ценам на нефть. Ее стоимость будет держаться возле отметки 30 долларов за баррель на фоне падения спроса из-за распространения коронавируса и фактически объявленной отраслевой войны между Россией и Саудовской Аравией.

В зарубежной прессе уже объявили о начале агрессивной кампании по захвату доли рынка Москвы. Среди ответных мер власти королевства рассматривают резкое увеличение добычи вплоть до 12 миллионов баррелей в сутки.

Эксперты прогнозирует стремительное удешевление рубля на фоне снижения цен на нефть.