Первым стал ЦСКА, который выиграл четыре матча у «Витяза». В остальных парах серии затянулись. Тем не менее, «Барыс» сегодня принимает «Металлург» из Магнитогорска, ведя в серии со счетом 3-1. Казахстанский клуб выиграл оба матча в гостях, а дома один проиграл, так что борьба обещает быть весьма упорной, тем более, что за две встречи в Магнитогорске команды забили всего пять шайб.

«Йокерит» пока весьма убедителен в серии против ярославского «Локомотива». Три победы подряд всего с одной пропущенной шайбой и затем осечка и поражение 3-4. Сегодня финны играют дома и могут завершить раунд. В противостоянии «Авангарда» и «Салавата Юлаева» пока паритет.

И в Балашихе, и в Уфе команды поделили победы, но пока последнее слово осталось за «Авангардом», который в Башкортостане разгромил «Салават» 5-1. Сегодня команды снова выйдут на подмосковный лед.

Телеканал «Матч ТВ» покажет эту встречу, начиная с 17 часов.