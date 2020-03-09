По данным японской стороны, ракеты упали в Японском море за пределами исключительной экономической зоны страны. Информация о каком-либо ущербе пока не поступала.
Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что Северная Корея произвела запуск трех снарядов.
Правительство Японии проводит экстренное заседание на фоне очередного ракетного пуска, произведенного КНДР
По данным японской стороны, ракеты упали в Японском море за пределами исключительной экономической зоны страны. Информация о каком-либо ущербе пока не поступала.