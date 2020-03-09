Цены на нефть падают на 30%

Майский фьючерс марки Brent сейчас стоит чуть более 32-х долларов за баррель. Котировки обрушились после отсутствия договоренностей ОПЕК. Участники заседания не смогли принять решение ни об изменении параметров сделки, ни о ее продлении.

При снижении цены на нефть Россию ждет резкое падение рубля и увеличение инфляции. Так считает экономист Иван Родионов.

На международной валютной бирже курс доллара поднимался выше 73-х рублей, а евро приближается к 84-м.