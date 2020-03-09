Президент Турции посетит Брюссель для обсуждения миграционного кризиса с властями Евросоюза

Ранее Анкара открыла границы с ЕС для беженцев, объяснив это решение неспособностью справиться с новой волной мигрантов из Сирии. В Турции настаивают на пересмотре соглашения с ЕС по беженцам из-за того, что оно не выполняется. Эта тема уже обсуждалась Эрдоганом в ходе переговоров с канцлером германии Ангелой Меркель.

Сразу несколько стран Евросоюза обвинили Анкару в шантаже Европы наплывом мигрантов. Так в Австрии заявили, что турецкие власти используют мигрантов в качестве инструмента давления. Турецкий лидер ранее неоднократно грозил открыть границы, если не будет создана зона безопасности на севере Сирии, а Запад не окажет помощь, обещанную еще четыре года назад.

Тогда стороны согласовали план по борьбе с миграционным кризисом, в который входило оказание материальной поддержки на прием беженцев и возвращение в Турцию нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории. В конце февраля турецкие власти заявили, что более не в состоянии сдерживать поток беженцев, число которых превышает 3 миллиона человек.

Анкара все обвинения Брюсселя в шантаже отвергала — МИД республики в своем заявлении отмечал, что в Евросоюзе не осознают глубину проблемы, с которой сталкивается Турция.

На минувшей неделе в ЕС заявляли о готовности помогать беженцам, но однозначно выступили против нелегальной иммиграции в Евросоюз.