Процесс по делу о сбитом в Донбассе малазийском «Боинге» должен начаться в нидерландском суде

Обвинения заочно предъявлены трем гражданам России, бывшим служащим ФСБ и Минобороны, и гражданину Украины. По данным объединенной следственной группы, установка «Бук», из которой был сбит самолет, прибыла на территорию, подконтрольную сепаратистам, из России.

Ранее Нидерланды отказали российским властям в передаче дел трех обвиняемых россиян. Это никаким образом не повлияет на судебный процесс, сказал «Эху Москвы» эксперт по международному праву Глеб Богуш.

Москва отвергает обвинения в причастности к гибели «Боинга». В результате трагедии более 5 лет назад в Донбассе погибли 298 человек.