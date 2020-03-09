Цены на нефть на открытии торгов в понедельник рухнули на треть

Среди причин аналитики называют выход России из сделки ОПЕК+. Так быстро стоимость нефти последний раз падала почти 30 лет назад, когда американцы начали операцию «Буря в пустыне». На открытии торгов на ICE нефть марки Brent торговалась на отметке в 31$. Эти показатели сравнимы с ценами 2016 года.

Падение цен стало следствием развала сделки ОПЕК+, из которой Россия вышла в минувшую пятницу. Издание The Bell и агентство Bloomberg называют вдохновителем этого решения главу Роснефти. По их данным, Игорь Сечин с самого начала считал, что условия сделки по сдерживанию добычи невыгодны для России, а Роснефть сможет позволить себе заметное удешевление.

Поддерживает решение о выходе из соглашения ОПЕК+ экономист Констанин Сонин. В своем блоге на сайте «Эха» он выразил мнение, что нынешние колебания цен несущественны по сравнению с годовыми. А попытка повлиять на мировые цены – ложная идея для страны.

Власти Саудовской Аравии на этом фоне заявили об установлении рекордных скидок к отпускным ценам на нефть, источники в правительстве поделились планами резко нарастить добычу. По мнению ряда экспертов, своими агрессивными действиями саудиты смогут в скором времени вернуть Россию за стол переговоров.

Аналитики Goldman Sachs предсказывает падение цен на нефть до 20 долларов за баррель в течение ближайших недель.