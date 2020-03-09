Нефть марки WTI пробила прежний минимум в 27,9 долларов за баррель

Падение продолжается, — сообщает РИА со ссылкой на данные торгов. Между тем нефть марки BRENT упала до 31,38 долларов за баррель. Таком образом, падение составило более 30%. Это рекордное дневное падение с января 1991 года, когда США начали операцию «Буря в пустыне» против Ирака, отмечает сайт Finanz.ru.

Российский рубль также резко подешевел на международном валютном рынке. Это произошло вслед за обвалом цен на нефть. Доллар торгуется выше 73 рублей, евро – около 84.

Накануне ряд изданий сообщили, что в ответ на отказ России присоединиться к сокращению добычи Саудовская Аравия объявила рекордные скидки на свою нефть для всех регионов. Одновременно королевство решило увеличить добычу нефти до 10-11 млн баррелей в сутки.