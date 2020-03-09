Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган летит сегодня в Брюссель

Он планирует встретиться с главами Еврокомиссии и Евросовета. Помимо прочего, речь пойдет о ситуации в Сирии и проблеме с беженцами. В ситуации вокруг мигрантов сильнее всего нуждается в помощи Евросоюза Греция, отмечала ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тайип Эрдоган тем временем выражает надежду, что переговоры в Брюсселе помогут достичь определенных результатов.

