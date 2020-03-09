В Нидерландах должен начаться судебный процесс по делу о сбитом в Донбассе малазийском «Боинге»

По данным объединенной следственной группы, пассажирский самолет был сбит ракетой из установки «Бук», которая прибыла в Донбасс из России. Обвинения заочно предъявлены трем гражданам России, бывшим служащим ФСБ и Минобороны, и гражданину Украины. Москва отвергает обвинения в причастности к гибели «Боинга». У следствия нет доказательств, говорил ранее российский президент Владимир Путин. Путин заверял, что Москва не уклоняется от ответственности, если она ложится на ее плечи.
2020-03-09T07:04:00+03:00
2020-03-09T07:06:11+03:00
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07:04, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…