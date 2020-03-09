В Нидерландах должен начаться судебный процесс по делу о сбитом в Донбассе малазийском «Боинге»

По данным объединенной следственной группы, пассажирский самолет был сбит ракетой из установки «Бук», которая прибыла в Донбасс из России. Обвинения заочно предъявлены трем гражданам России, бывшим служащим ФСБ и Минобороны, и гражданину Украины. Москва отвергает обвинения в причастности к гибели «Боинга». У следствия нет доказательств, говорил ранее российский президент Владимир Путин. Путин заверял, что Москва не уклоняется от ответственности, если она ложится на ее плечи.