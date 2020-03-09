Цена на нефть рухнула в первый рабочий день после распада сделки о заморозке нефтедобычи

Стоимость барреля марки Brent опускалась ниже 31,5 доллара, впервые за 4 года. Тем временем государственная нефтяная кампания Саудовской Аравии сегодня официально объявит о снижении цен на некоторые виды сырой нефти.

Компания Saudi Aramco снизит цены на $8 за баррель с 1 апреля на нефть марки Arab Light для Северо-Западной Европы. Это сделает стоимость сырья крупнейшего в мире производителя нефти из Саудовской Аравии более чем на 10 долларов дешевле стоимости базовой североморской марки Brent. Для Азии, по информации Reuters, цены снизятся на $6, а для США — на $7 за баррель. Это самые высокие скидки за последние 20 лет, такие действия могут привести к существенному падению цен на мировых рынках. Вместе с тем, Эр-Рияд планирует увеличить добычу нефти до 12 млн баррелей в сутки и побудить нефтеперерабатывающие компании в Европе, Азии и Америке покупать именно саудовскую нефть. Таков ответ на срыв сделки ОПЕК+ с Россией. Saudi Aramco традиционно раз в месяц сообщает нефтепереработчикам цену, по которой она будет продавать свою нефть, корректируя ее в районе от нескольких центов до пары долларов. Впрочем, на безуспешных переговорах в Вене саудиты предлагали, напротив, снизить добычу в течение второго квартала в ответ на спад мирового спроса, но камнем преткновения оказалась позиция России, которая лишь предложила лишь зафиксировать нынешние объемы добычи еще на один квартал. как отмечают источники Bloomberg. тактика королевства саудитов нацелена на оказание максимального давления на российскую сторону для ее возвращения за стол переговоров.

Решение Эр-Рияда о снижении цен на сырую нефть может повлиять и на других игроков рынка. Как показывает практика, производители стран Персидского залива обычно следуют за ценовой политикой Saudi Aramco.

Курсы доллара и евро к рублю выросли на фоне резко подешевевшей нефти. Утром доллар превышал в ходе торгов на международной валютной бирже отметку в 73 рубля. Евро приблизился к 84-м, передает агентство РИА Новости. На валютном рынке Московской биржи торги еще не открылись.

Экономист, профессор ВШЭ и Чикагского университета Константин Сонин считает за падением цен на нефть стоит в первую очередь эпидемия коронавируса. Участники рынка запаниковали из-за неопределённости, и действия России тут ни при чем, написал специалист в своем блоге. Более того, он уверен, что отказ от участия в ОПЕК+ — это правильное решение.