Курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 73 рублей, передает агентство РИА Новости. Евро торгуется в районе 84 рублей. Ранее цена на нефть обрушилась более чем на 25%. Сорт марки Brent торгуется в районе 34 долларов за баррель. Аналитики связывают происходящее с развалом сделки по заморозке нефтедобычи. О том, что участники соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о его продлении из-за позиции России, стало известно в конце прошлой недели. Источники интернет-издания The Bell и агентства Bloomberg называют главу «Роснефти» Игоря Сечина инициатором разрыва сделки. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сказал агентству ТАСС, что соглашение не отвечало интересам России.