Курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 73 рублей, передает агентство РИА Новости. Евро торгуется в районе 84 рублей. Ранее цена на нефть обрушилась более чем на 25%. Сорт марки Brent торгуется в районе 34 долларов за баррель. Аналитики связывают происходящее с развалом сделки по заморозке нефтедобычи. О том, что участники соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о его продлении из-за позиции России, стало известно в конце прошлой недели. Источники интернет-издания The Bell и агентства Bloomberg называют главу «Роснефти» Игоря Сечина инициатором разрыва сделки. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сказал агентству ТАСС, что соглашение не отвечало интересам России.
2020-03-09T06:45:00+03:00
2020-03-09T06:59:05+03:00
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06:45, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…