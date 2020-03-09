Полицейксие застрелили в центре Лондона неизвестного, вооруженного двумя ножами

Инцидент произошел накануне вечером, когда патрульные остановили подозрительного пешехода для проверки. Сейчас, как пишет ВВС, случившееся не расследуют как террористический акт. О личности убитого пока не сообщается. Перекрыта улица в районе между набережной Виктории и Трафальгарской площадью. Частично закрыта улица Уайтхолл, где находятся правительственные учреждения.