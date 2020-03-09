Полицейксие застрелили в центре Лондона неизвестного, вооруженного двумя ножами

Инцидент произошел накануне вечером, когда патрульные остановили подозрительного пешехода для проверки. Сейчас, как пишет ВВС, случившееся не расследуют как террористический акт. О личности убитого пока не сообщается. Перекрыта улица в районе между набережной Виктории и Трафальгарской площадью. Частично закрыта улица Уайтхолл, где находятся правительственные учреждения.
2020-03-09T06:31:00+03:00
2020-03-09T06:33:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:31, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…