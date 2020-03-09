Обвал котировок наблюдается на основных фондовых биржах Азии

Торгов в Гонконге стартовали со снижение индекса Hang Seng почти на 4%. Ключевой в Японии индекс Nikkei снизился на 5,5%. Ранее рухнули цены на нефть. В первые минуты торгов стоимость барреля Brent упала почти на треть, позже она немного отыграла падение, поднявшись до 36 долларов. Ранее до такой отметки нефть опускалась в 2016 году.