Обвал котировок наблюдается на основных фондовых биржах Азии

Торгов в Гонконге стартовали со снижение индекса Hang Seng почти на 4%. Ключевой в Японии индекс Nikkei снизился на 5,5%. Ранее рухнули цены на нефть. В первые минуты торгов стоимость барреля Brent упала почти на треть, позже она немного отыграла падение, поднявшись до 36 долларов. Ранее до такой отметки нефть опускалась в 2016 году.
2020-03-09T06:30:00+03:00
2020-03-09T06:31:06+03:00
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06:30, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…