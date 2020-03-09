В США приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500

Это случилось после падения более чем на 5%. Торговлю возобновили через некоторое время, передает агентство РИА Новости. Ранее сообщалось, что фьючерсы обрушились более чем на 4% на фоне обвала цен на нефть. В среднем падение цен на нефть составляет уже около 25%.