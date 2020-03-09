Сегодня пройдут три ключевых матча 22 тура чемпионата России по футболу

Таблица подсказывает, что самым важным для распределения мест в верхней части таблицы станет матч между «Ростовом» и ЦСКА. Ростовчане имеют некоторое преимущество. Они уже вылетели из кубка России и в середине недели отдыхали, тогда как ЦСКА играл тяжелейший четвертьфинал со «Спартаком», который продолжался 120 минут и был ими проигран. У обеих команд по 35 очков и игра пойдет сразу за шесть. Уступивший может выпасть из первой пятерки. «Спартак» принимает в Москве «Краснодар». Даже несмотря на то, что из гонки за медали красно-белые давно выбыли это все равно матч из категории топ, тем более, что Спартак выиграл обе весенние встречи и как обычно остается в центре внимания. «Зенит» дома выступит против «Уфы». Питерский клуб тоже провел два часа на поле в четвертьфинале кубка против «Ахмата» и физически команде точно будет непросто, но конкуренция в составе и длинная скамейка может сыграть за «Зенит».

Ни одного матча из сегодняшней программы не покажут общедоступные каналы. Их можно будет посмотреть на платном Матч-Премьере.