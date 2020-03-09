В США из-за коронавируса отменили престижный теннисный турнир в Индиан-Уэллсе

Местные власти опасаются ухудшения ситуации с заболеваемостью в регионе. Организаторы турнира объявили, что здоровье и безопасность местного сообщества, болельщиков, игроков и всех, кто связан с этим событием, имеет для них первостепенное значение. Они изучают возможность провести мероприятие в другие даты.