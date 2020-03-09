В США из-за коронавируса отменили престижный теннисный турнир в Индиан-Уэллсе

Местные власти опасаются ухудшения ситуации с заболеваемостью в регионе. Организаторы турнира объявили, что здоровье и безопасность местного сообщества, болельщиков, игроков и всех, кто связан с этим событием, имеет для них первостепенное значение. Они изучают возможность провести мероприятие в другие даты.
2020-03-09T06:07:00+03:00
2020-03-09T06:10:51+03:00
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06:07, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…