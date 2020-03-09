Курсы доллара и евро к рублю выросли на фоне резко подешевевшей нефти

Утром доллар превышал в ходе торгов на международной валютной бирже отметку в 73 рубля. Евро приблизился к 84-м, передает агентство РИА Новости. На валютном рынке Московской биржи торги еще не открылись. Ранее цена на нефть обрушилась более чем на 20%. Аналитики связывают происходящее с разрывом соглашения по заморозке нефтедобычи. О том, что участники соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о его продлении из-за позиции России, стало известно на прошлой неделе.
2020-03-09T06:02:00+03:00
2020-03-09T06:49:54+03:00
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06:02, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…