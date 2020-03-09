Курсы доллара и евро к рублю выросли на фоне резко подешевевшей нефти

Утром доллар превышал в ходе торгов на международной валютной бирже отметку в 73 рубля. Евро приблизился к 84-м, передает агентство РИА Новости. На валютном рынке Московской биржи торги еще не открылись. Ранее цена на нефть обрушилась более чем на 20%. Аналитики связывают происходящее с разрывом соглашения по заморозке нефтедобычи. О том, что участники соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о его продлении из-за позиции России, стало известно на прошлой неделе.