Стоимость нефти марки Brent минувшей ночью рухнула почти на треть

В первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ цена опускалась ниже 31,5 доллара за баррель. Чуть позже Brent отыграла часть падения, поднявшись выше 35,5 долларов.

На фоне развала сделки Саудовская Аравия может увеличить добычу нефти до 12 миллионов баррелей в сутки. Однако ей будет сложно продать такие объемы, сказал «Эху Москвы» руководитель экономического департамента института энергетики и финансов Марсель Салихов. В проигрыше останется и Россия, уверен эксперт.

На прошлой неделе участники соглашения о заморозке нефтедобычи не смогли договориться о продлении договоренностей из-за позиции России. Источники интернет-издания The Bell и агентства Bloomberg называют главу «Роснефти» Игоря Сечина инициатором разрыва сделки. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сказал агентству ТАСС, что соглашение не отвечало интересам России.

Снижении цены на нефть ведет к резкому падению рубля и разгону инфляции, считает профессор школы финансов НИУ ВШЭ Иван Родионов. Иван Родионов не исключает, что возможно нас ждет повторение ситуации 2015-2016 годов.