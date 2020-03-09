В Парагвае арестован футболист Роналдиньо

Бывший игрок сборной Бразилии и клуба «Барселона» был задержан с поддельным паспортом. Кроме того, как пишет бразильский сайт Globoesporte, спортсмена могут подозревать в совершении еще ряда преступлений. Каких именно – не уточняется. Расследование может продлиться полгода. Сам Роналдиньо утверждает, что документы ему подарили. В Парагвай его пригласил владелец местного казино. Ожидалось, что футболист примет участие в благотворительном мероприятии и презентации книги.