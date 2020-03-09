В Парагвае арестован футболист Роналдиньо

Бывший игрок сборной Бразилии и клуба «Барселона» был задержан с поддельным паспортом. Кроме того, как пишет бразильский сайт Globoesporte, спортсмена могут подозревать в совершении еще ряда преступлений. Каких именно – не уточняется. Расследование может продлиться полгода. Сам Роналдиньо утверждает, что документы ему подарили. В Парагвай его пригласил владелец местного казино. Ожидалось, что футболист примет участие в благотворительном мероприятии и презентации книги.
2020-03-09T05:03:00+03:00
2020-03-09T05:07:04+03:00
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05:03, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…