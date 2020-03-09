Проблемы с электричеством наблюдаются чуть более чем в половине регионов Венесуэлы

О перебоях сообщают в 13 из 23 штатов страны, подсчитали в мониторинговой международной некоммерческой организации NetBlocks. Новые отключения привели к потере интернет-соединения в тех районах. Год назад в республике произошло несколько массовых отключений электричества. Тогда без света оставались Каракас и большинство штатов. Власти назвали причиной ЧП диверсию на гидроэлектростанции. Президент Николас Мадуро возложил ответственность на США.