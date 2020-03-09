Проблемы с электричеством наблюдаются чуть более чем в половине регионов Венесуэлы

О перебоях сообщают в 13 из 23 штатов страны, подсчитали в мониторинговой международной некоммерческой организации NetBlocks. Новые отключения привели к потере интернет-соединения в тех районах. Год назад в республике произошло несколько массовых отключений электричества. Тогда без света оставались Каракас и большинство штатов. Власти назвали причиной ЧП диверсию на гидроэлектростанции. Президент Николас Мадуро возложил ответственность на США.
2020-03-09T05:03:00+03:00
2020-03-09T05:06:34+03:00
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05:03, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…