Правительство Чехии может потребовать от Пекина заменить посла КНР в республике

Как пишет чешское интернет-издание Actualne, поводом стало письмо дипломата в администрацию президента республики. Посол добивался отмены визита председателя чешского Сената на Тайвань. Как пишет издание, в обращении содержались недопустимые дипломатическим протоколом заявления. Ожидается, что председатель верхней палаты потребует заменить главу китайской дипмиссии на встрече в среду с президентом, премьером и руководителем нижней палаты. По сведениям Actualne, его готов подержать премьер Чехии Андрей Бабиш.