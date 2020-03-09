Правительство Чехии может потребовать от Пекина заменить посла КНР в республике

Как пишет чешское интернет-издание Actualne, поводом стало письмо дипломата в администрацию президента республики. Посол добивался отмены визита председателя чешского Сената на Тайвань. Как пишет издание, в обращении содержались недопустимые дипломатическим протоколом заявления. Ожидается, что председатель верхней палаты потребует заменить главу китайской дипмиссии на встрече в среду с президентом, премьером и руководителем нижней палаты. По сведениям Actualne, его готов подержать премьер Чехии Андрей Бабиш.
2020-03-09T05:03:00+03:00
2020-03-09T05:05:47+03:00
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05:03, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…