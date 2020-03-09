Один человек пострадал в результате стрельбы в мечети на северо-востоке Парижа

Стрелявший скрылся с места преступления на мотороллере, его местонахождение не известно, передает телеканал BFM. По предварительным данным, нападение произошло из-за конфликта на почве личной неприязни. Пострадавший получил ранения ног, он находится в больнице в тяжелом состоянии.
2020-03-09T05:03:00+03:00
2020-03-09T05:05:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:03, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…