Один человек пострадал в результате стрельбы в мечети на северо-востоке Парижа

Стрелявший скрылся с места преступления на мотороллере, его местонахождение не известно, передает телеканал BFM. По предварительным данным, нападение произошло из-за конфликта на почве личной неприязни. Пострадавший получил ранения ног, он находится в больнице в тяжелом состоянии.