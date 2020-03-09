Российский рубль резко подешевел на международном валютном рынке

Это произошло вслед за обвалом цен на нефть. Доллар торгуется выше 72 рублей, евро – выше 82. Цена марки Brent на открытии торгов рухнула почти на треть, опускаясь к 31 доллару за баррель. Это рекордное дневное падение с января 1991 года, когда США начали операцию «Буря в пустыне» против Ирака, отмечает сайт Finanz.ru. Чуть позже энергоносители немного отыграли падение, стоимость Brent поднялась до 36 долларов. Сейчас она торгуется в районе 34 долларов за баррель. Накануне ряд изданий сообщили, что в ответ на отказ России присоединиться к сокращению добычи Саудовская Аравия объявила рекордные скидки на свою нефть для всех регионов. Одновременно королевство решило увеличить добычу нефти до 10-11 млн баррелей в сутки.

Источники интернет-издания The Bell и агентства Bloomberg называют главу «Роснефти» Игоря Сечина инициатором разрыва сделки. А пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сказал агентству ТАСС, что соглашение не отвечало интересам России.