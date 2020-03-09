Это произошло вслед за обвалом цен на нефть. Доллар торгуется выше 72 рублей, евро – выше 82. Цена марки Brent на открытии торгов рухнула почти на треть, опускаясь к 31 доллару за баррель. Это рекордное дневное падение с января 1991 года, когда США начали операцию «Буря в пустыне» против Ирака, отмечает сайт Finanz.ru. Чуть позже энергоносители немного отыграли падение, стоимость Brent поднялась до 36 долларов. Сейчас она торгуется в районе 34 долларов за баррель. Накануне ряд изданий сообщили, что в ответ на отказ России присоединиться к сокращению добычи Саудовская Аравия объявила рекордные скидки на свою нефть для всех регионов. Одновременно королевство решило увеличить добычу нефти до 10-11 млн баррелей в сутки.
Источники интернет-издания The Bell и агентства Bloomberg называют главу «Роснефти» Игоря Сечина инициатором разрыва сделки. А пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сказал агентству ТАСС, что соглашение не отвечало интересам России.
Российский рубль резко подешевел на международном валютном рынке
Это произошло вслед за обвалом цен на нефть. Доллар торгуется выше 72 рублей, евро – выше 82. Цена марки Brent на открытии торгов рухнула почти на треть, опускаясь к 31 доллару за баррель. Это рекордное дневное падение с января 1991 года, когда США начали операцию «Буря в пустыне» против Ирака, отмечает сайт Finanz.ru. Чуть позже энергоносители немного отыграли падение, стоимость Brent поднялась до 36 долларов. Сейчас она торгуется в районе 34 долларов за баррель. Накануне ряд изданий сообщили, что в ответ на отказ России присоединиться к сокращению добычи Саудовская Аравия объявила рекордные скидки на свою нефть для всех регионов. Одновременно королевство решило увеличить добычу нефти до 10-11 млн баррелей в сутки.