Работу над высокоскоростной железной дорогой между Москвой и Казанью приостановили из-за ее высокой стоимости

Как пояснил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, при этом не подтвержден пассажиропоток. По словам вице-премьера, в то же время готовится проект автомобильной дороге между городами, пишет издание РБК. Строительство высокоскоростной магистрали от Москвы до Казани обсуждают уже семь лет. Сначала ее стоимость оценивали примерно в 1 трлн, позже более чем в 1,5 трлн руб. Год назад в Кремле предложили вместо нее проработать проект строительства высокоскоростной железной дороги из Москвы в Петербург.