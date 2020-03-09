Работу над высокоскоростной железной дорогой между Москвой и Казанью приостановили из-за ее высокой стоимости

Как пояснил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, при этом не подтвержден пассажиропоток. По словам вице-премьера, в то же время готовится проект автомобильной дороге между городами, пишет издание РБК. Строительство высокоскоростной магистрали от Москвы до Казани обсуждают уже семь лет. Сначала ее стоимость оценивали примерно в 1 трлн, позже более чем в 1,5 трлн руб. Год назад в Кремле предложили вместо нее проработать проект строительства высокоскоростной железной дороги из Москвы в Петербург.
2020-03-09T04:04:00+03:00
2020-03-09T04:07:25+03:00
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04:04, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…