Студенты университета Мечникова в Петербурге жалуются на плохие условия карантина

С минувшей среды они остаются в общежитии из-за итальянского студента, у которого подозревают коронавирус. Как рассказали интернет-изданию «Бумага» сами учащиеся, еду им приносили с опозданием, в нескольких случаях продуктов хватило не всем. Во время одной из разгрузок коробки с едой уронили, часть контейнеров выкатилась на асфальт, а часть — пролилась. Есть проблемы с вывозом мусора. Всего в общежитии остаются более 700 студентов и ординаторов.
2020-03-09T04:04:00+03:00
2020-03-09T04:06:56+03:00
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04:04, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…