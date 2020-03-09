Студенты университета Мечникова в Петербурге жалуются на плохие условия карантина

С минувшей среды они остаются в общежитии из-за итальянского студента, у которого подозревают коронавирус. Как рассказали интернет-изданию «Бумага» сами учащиеся, еду им приносили с опозданием, в нескольких случаях продуктов хватило не всем. Во время одной из разгрузок коробки с едой уронили, часть контейнеров выкатилась на асфальт, а часть — пролилась. Есть проблемы с вывозом мусора. Всего в общежитии остаются более 700 студентов и ординаторов.