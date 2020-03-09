Власти Израиля могут ужесточить сегодня меры по борьбе с коронавирусом

Среди прочего предлагается ввести обязательный двухнедельный карантин для всех граждан, кто приезжает или возвращается из-за границы. О таких планах объявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По данным израильского Минздрава, на территории страны сейчас зарегистрировано 25 случаев заражения коронавирусом, состояние одного из заболевших оценивается как тяжелое. Тысячи израильтян, как передает агентство ТАСС, уже проходят обязательный двухнедельный карантин или находятся в изоляции на дому.