Кризисы стимулируют торговлю оружием в мире

Ее объем увеличился на 5,5% за последние пять лет, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира. Основными экспортерами вооружений названы Россия и США. А крупнейшим покупателем стала Саудовская Аравия. В регион Ближнего Востока за последние пять лет было продано оружия в 1,5 раза больше, чем за предыдущее пятилетие. У России почти вдвое сократились поставки в Индию, ее главному партнеру в области торговли оружием. Помимо этого, ее основными покупателями стали Китай и Алжир.