Кризисы стимулируют торговлю оружием в мире

Ее объем увеличился на 5,5% за последние пять лет, говорится в докладе Стокгольмского международного института исследований проблем мира. Основными экспортерами вооружений названы Россия и США. А крупнейшим покупателем стала Саудовская Аравия. В регион Ближнего Востока за последние пять лет было продано оружия в 1,5 раза больше, чем за предыдущее пятилетие. У России почти вдвое сократились поставки в Индию, ее главному партнеру в области торговли оружием. Помимо этого, ее основными покупателями стали Китай и Алжир.
2020-03-09T04:04:00+03:00
2020-03-09T04:06:05+03:00
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04:04, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…