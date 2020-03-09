Акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco опустились на 10% к закрытию торгов

Это является минимальным уровнем цены с начала их обращения на бирже, передает агентство ТАСС. На прошлой неделе королевство не смогло договориться с Россией о продлении сделки по сокращению добычи нефти. В ответ, по данным агентства Bloomberg, Эр-Рияд планирует увеличить добычу нефти в следующем месяце. А также предлагает существенные скидки.