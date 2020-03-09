Акции саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco опустились на 10% к закрытию торгов

Это является минимальным уровнем цены с начала их обращения на бирже, передает агентство ТАСС. На прошлой неделе королевство не смогло договориться с Россией о продлении сделки по сокращению добычи нефти. В ответ, по данным агентства Bloomberg, Эр-Рияд планирует увеличить добычу нефти в следующем месяце. А также предлагает существенные скидки.
2020-03-09T04:04:00+03:00
2020-03-09T04:05:20+03:00
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04:04, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…