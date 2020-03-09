Нефть резко подешевела

В первый рабочий день после развала сделки ОПЕК+ стоимость барреля Brent опустилась более чем на 20% — ниже 36 долларов. Кроме того, напоминает AFP, еще одной причиной стало решение Саудовской Аравии снизить цены на энергоноситель. Курс доллара на международном рынке Forex вырос до 72,5 рублей, передает агентство РИА Новости. Евро превысил отметку в 82 рубля. Участники соглашения о заморозке нефтедобычи не смогли договориться о его продлении из-за позиции России.