В Италии до начала апреля отменяются все богослужения, как в будние, так и в праздничные дни

Это касается в том числе свадеб, похорон и других торжеств. Решение принято в связи с опасностью распространения коронавируса, передает местный телеканал RAI-news 24. Ватикан объявил о закрытии всех своих музейных комплексов. Контакты Папы Франциска сокращаются до минимума. Согласно последним данным, общее число инфицированных в Италии с начала вспышки превысило 7 тысяч человек, из которых 366 скончались.