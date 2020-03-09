В Италии до начала апреля отменяются все богослужения, как в будние, так и в праздничные дни

Это касается в том числе свадеб, похорон и других торжеств. Решение принято в связи с опасностью распространения коронавируса, передает местный телеканал RAI-news 24. Ватикан объявил о закрытии всех своих музейных комплексов. Контакты Папы Франциска сокращаются до минимума. Согласно последним данным, общее число инфицированных в Италии с начала вспышки превысило 7 тысяч человек, из которых 366 скончались.
2020-03-09T03:03:00+03:00
2020-03-09T03:07:10+03:00
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03:03, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…