Колпинский суд Петербурга отправил под домашний арест подростка, которого подозревают в убийстве сверстника

Тело убитого обнаружили в субботу на лестничной клетке жилого дома. Он скончался от выстрела в голову. Источник агентства ТАСС говорит, что подозреваемый не отрицает вины, но настаивает, что выстрелил по неосторожности. По сведениям интернет-издания «Фонтанка», задержанный является сыном судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции.
2020-03-09T03:03:00+03:00
2020-03-09T03:06:43+03:00
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03:03, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…