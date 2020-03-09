Колпинский суд Петербурга отправил под домашний арест подростка, которого подозревают в убийстве сверстника

Тело убитого обнаружили в субботу на лестничной клетке жилого дома. Он скончался от выстрела в голову. Источник агентства ТАСС говорит, что подозреваемый не отрицает вины, но настаивает, что выстрелил по неосторожности. По сведениям интернет-издания «Фонтанка», задержанный является сыном судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции.