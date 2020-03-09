Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ждут сегодня в Брюсселе

Здесь запланированы его встречи с главами Евросовета и Еврокомиссии Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен. Планируется обсудить в том числе проблему миграции, безопасности в регионе и ситуации в Сирии. Ранее Анкара объявила, что открывает свои границы для беженцев, которые стремятся попасть в Евросоюз. Власти Греции в ответ усилили меры безопасности на границе, силовики применяли водометы и слезоточивый газ, чтобы пресечь попытки нелегально проникнуть в страну.
2020-03-09T03:03:00+03:00
2020-03-09T03:05:45+03:00
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03:03, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…