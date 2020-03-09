Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ждут сегодня в Брюсселе

Здесь запланированы его встречи с главами Евросовета и Еврокомиссии Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен. Планируется обсудить в том числе проблему миграции, безопасности в регионе и ситуации в Сирии. Ранее Анкара объявила, что открывает свои границы для беженцев, которые стремятся попасть в Евросоюз. Власти Греции в ответ усилили меры безопасности на границе, силовики применяли водометы и слезоточивый газ, чтобы пресечь попытки нелегально проникнуть в страну.