Акцию у российского посольства в Нидерландах провели родные жертв гибели малазийского «Боинга»

Они выставили у здания дипмиссии в Гааге 298 стульев, по числу погибших. На некоторые положили таблички с надписью: «Безнаказанность = недопустимо! Кто-то знает, что случилось… Правосудие для MH17». Сегодня в Нидерландах должны начаться слушания по делу о сбитом Boeing 777 в Донбассе. Как сообщали ранее в совместной следственной группе, самолет был сбит российским ЗРК «Бук». В Москве не признают причастности к трагедии.
2020-03-09T03:03:00+03:00
2020-03-09T03:05:16+03:00
https://echo.msk.ru/news/2601908-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:03, 09 марта 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…