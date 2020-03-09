Акцию у российского посольства в Нидерландах провели родные жертв гибели малазийского «Боинга»

Они выставили у здания дипмиссии в Гааге 298 стульев, по числу погибших. На некоторые положили таблички с надписью: «Безнаказанность = недопустимо! Кто-то знает, что случилось… Правосудие для MH17». Сегодня в Нидерландах должны начаться слушания по делу о сбитом Boeing 777 в Донбассе. Как сообщали ранее в совместной следственной группе, самолет был сбит российским ЗРК «Бук». В Москве не признают причастности к трагедии.