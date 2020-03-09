Курс доллара на международном валютном рынке поднялся выше 72 рублей, передает агентство РИА Новости

Евро торгуется в районе 82 рублей. Ранее цена на нефть обрушилась более чем на 20%. Сорт марки Brent торгуется в районе 36 долларов за баррель. Это стало результатом развала сделки по заморозке нефтедобычи. О том, что участники соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о его продлении из-за позиции России, стало известно на прошлой неделе.

Источники интернет-издания The Bell и агентства Bloomberg называют главу «Роснефти» Игоря Сечина инициатором разрыва сделки. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сказал агентству ТАСС, что соглашение не отвечало интересам России.