Северная Корея провела новые стрельбы

По данным южнокорейской разведки, Пхеньян запустил три ракеты в сторону Японского моря. В Токио заверили, что все три не достигли исключительной зоны Японии. По предварительной информации, речь идет о баллистических ракетах малой дальности. Это вторые подобные стрельбы с начала года. Ранее власти КНДР сообщали о проведении 2 марта учений дальнобойной артиллерии. В частности, испытании реактивных систем залпового огня большого калибра. В сторону моря были запущены два снаряда.