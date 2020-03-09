Северная Корея провела новые стрельбы

По данным южнокорейской разведки, Пхеньян запустил три ракеты в сторону Японского моря. В Токио заверили, что все три не достигли исключительной зоны Японии. По предварительной информации, речь идет о баллистических ракетах малой дальности. Это вторые подобные стрельбы с начала года. Ранее власти КНДР сообщали о проведении 2 марта учений дальнобойной артиллерии. В частности, испытании реактивных систем залпового огня большого калибра. В сторону моря были запущены два снаряда.
2020-03-09T03:03:00+03:00
2020-03-09T03:03:59+03:00
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03:03, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…