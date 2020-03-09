Российские биатлонисты не смогли завоевать медалей на этапе Кубка мира в чешском Нове Место

Лидер команды Александр Логинов пропустил эстафету и масс-старт в воскресенье. Следующий этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти с 12 по 15 марта. И, как передает агентство ТАСС со ссылкой на тренерский штаб, участие Логинова пока остается под вопросом. Ранее на чемпионате мира в Италии местная полиция провела обыск в его номере по подозрению в использовании допинга.