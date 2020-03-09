Российские биатлонисты не смогли завоевать медалей на этапе Кубка мира в чешском Нове Место

Лидер команды Александр Логинов пропустил эстафету и масс-старт в воскресенье. Следующий этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти с 12 по 15 марта. И, как передает агентство ТАСС со ссылкой на тренерский штаб, участие Логинова пока остается под вопросом. Ранее на чемпионате мира в Италии местная полиция провела обыск в его номере по подозрению в использовании допинга.
2020-03-09T02:03:00+03:00
2020-03-09T02:09:06+03:00
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02:03, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…