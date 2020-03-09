Страны – участницы расследования дела о сбитом в Донбассе малазийском «Боинге» договорились о продлении сотрудничества

Главой совместной следственной группы избран замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов. Накануне прошло ее первое заседание в обновленном составе. Сегодня в Нидерландах должен начаться суд по делу о гибели «Боинга». По данным следственной группы, его сбил ЗРК «Бук», который был доставлен на территорию, подконтрольную сепаратистам, из России. Российские власти отрицают причастность к трагедии, жертвами которой стали 298 человек.