Страны – участницы расследования дела о сбитом в Донбассе малазийском «Боинге» договорились о продлении сотрудничества

Главой совместной следственной группы избран замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов. Накануне прошло ее первое заседание в обновленном составе. Сегодня в Нидерландах должен начаться суд по делу о гибели «Боинга». По данным следственной группы, его сбил ЗРК «Бук», который был доставлен на территорию, подконтрольную сепаратистам, из России. Российские власти отрицают причастность к трагедии, жертвами которой стали 298 человек.
2020-03-09T02:03:00+03:00
2020-03-09T02:08:35+03:00
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02:03, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…