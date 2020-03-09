Москвичи, которые оказались на домашнем карантине, могут покидать дом только при необходимости в малолюдное время

Как разъяснили в департаменте здравоохранения Москвы, нарушителям правил самоизоляции грозит штраф или даже уголовная ответственность. До пяти лет лишения свободы могут назначить, если из-за такого поступка от вируса умер другой человек. Контролировать режим будут при помощи видеонаблюдения. На территории России выявили 17 случаев заболевания коронавирусом. Власти Москвы обязывают тех, кто недавно вернулся из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии и Испании, добровольно изолировать себя дома на две недели.