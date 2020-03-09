Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Африке

В Египте умер 60-летний турист из ФРГ. Его обследовали на прошлой неделе в больнице Хургады. Однако, как сообщается, он отказался отправиться на карантин в специальное медицинское учреждение. Спустя несколько дней его состояние резко ухудшилось. Тем временем число инфицированных в арабской республике достигло 55. Среди заболевших есть иностранные граждане.
2020-03-09T02:03:00+03:00
2020-03-09T02:07:09+03:00
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02:03, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…