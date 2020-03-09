Первый случай смерти от коронавируса зафиксирован в Африке

В Египте умер 60-летний турист из ФРГ. Его обследовали на прошлой неделе в больнице Хургады. Однако, как сообщается, он отказался отправиться на карантин в специальное медицинское учреждение. Спустя несколько дней его состояние резко ухудшилось. Тем временем число инфицированных в арабской республике достигло 55. Среди заболевших есть иностранные граждане.