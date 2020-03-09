Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть

Цена на торгах опускалась ниже 31,5 долларов за баррель. Чуть позже Brent отыграла часть падения, цена поднялась выше 35,5 долларов. На прошлой неделе участники соглашения о заморозке нефтедобычи не смогли договориться о продлении договоренностей из-за позиции России. Источники интернет-издания The Bell и агентства Bloomberg называют главу «Роснефти» Игоря Сечина инициатором разрыва сделки. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сказал агентству ТАСС, что соглашение не отвечало интересам России.
2020-03-09T02:03:00+03:00
2020-03-09T02:06:22+03:00
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02:03, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…