Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть

Цена на торгах опускалась ниже 31,5 долларов за баррель. Чуть позже Brent отыграла часть падения, цена поднялась выше 35,5 долларов. На прошлой неделе участники соглашения о заморозке нефтедобычи не смогли договориться о продлении договоренностей из-за позиции России. Источники интернет-издания The Bell и агентства Bloomberg называют главу «Роснефти» Игоря Сечина инициатором разрыва сделки. Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев сказал агентству ТАСС, что соглашение не отвечало интересам России.