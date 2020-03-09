Союз европейских футбольных ассоциаций отменил традиционные предматчевые рукопожатия

Решение будет применяться ко всем играм УЕФА из-за угрозы распространения коронавируса. Эта мера принимается в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. На неопределенное время игроки не будут обмениваться перед матчем рукопожатиями не только с соперниками, но и судьями.