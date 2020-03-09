Союз европейских футбольных ассоциаций отменил традиционные предматчевые рукопожатия

Решение будет применяться ко всем играм УЕФА из-за угрозы распространения коронавируса. Эта мера принимается в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. На неопределенное время игроки не будут обмениваться перед матчем рукопожатиями не только с соперниками, но и судьями.
2020-03-09T01:03:00+03:00
2020-03-09T01:07:03+03:00
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01:03, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…