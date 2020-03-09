Власти Франции запретили массовые акции, число участников которых превышает тысячу человек

Это не коснется общественного транспорта, демонстраций, различного рода соревнований, пояснили в министерстве здравоохранения страны. Ранее во Франции из-за коронавируса ограничили мероприятия с числом участников, которое превышает 5 тысяч. В республике, по последним данным, заразились более 1000 человек. От новой болезни скончались 19 пациентов.