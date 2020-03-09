Власти Франции запретили массовые акции, число участников которых превышает тысячу человек

Это не коснется общественного транспорта, демонстраций, различного рода соревнований, пояснили в министерстве здравоохранения страны. Ранее во Франции из-за коронавируса ограничили мероприятия с числом участников, которое превышает 5 тысяч. В республике, по последним данным, заразились более 1000 человек. От новой болезни скончались 19 пациентов.
2020-03-09T01:03:00+03:00
2020-03-09T01:06:35+03:00
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01:03, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…