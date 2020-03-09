Турецкая полиция не дала провести женскую демонстрацию в центре Стамбула

На акцию вышли несколько сотен жительниц города. Стражи порядка заблокировали улицу по ходу колонны, передает агентство Reuters. Кроме того, по распоряжению городских властей были закрыты станции метро вблизи места проведения акции. Год назад на Международный женский день полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участниц женского марша.
2020-03-09T01:03:00+03:00
2020-03-09T01:05:44+03:00
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01:03, 09 марта 2020
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Моя жизнь – мой народ и моя семья! Меня не волнует, что пишут конгрессмены и, что отвечает Госдеп. У меня есть своя страна, свой Президент. Я не имел в России и за рубежом бизнеса, не имею счетов в иностранных банках. Мне некогда этим заниматься. Я вместе со своим народом боролся с терроризмом, восстанавливал ЧР, решал тысячи проблем народа…