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01:03, 09 марта 2020

Киргизская милиция задержала подозреваемых в нападении на участниц женского марша в Бишкеке

В УВД одного из районов доставлены пять человек. Еще нескольких разыскивают, заверили власти. В то же время в милиции настаивают, что и женский марш не был разрешен, передает агентство «Интерфакс». В результате около 60 участниц акции были накануне задержаны. Позже их отпустили из отделов внутренних дел.



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