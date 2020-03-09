Киргизская милиция задержала подозреваемых в нападении на участниц женского марша в Бишкеке

В УВД одного из районов доставлены пять человек. Еще нескольких разыскивают, заверили власти. В то же время в милиции настаивают, что и женский марш не был разрешен, передает агентство «Интерфакс». В результате около 60 участниц акции были накануне задержаны. Позже их отпустили из отделов внутренних дел.