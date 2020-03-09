Судебный процесс по делу о сбитом в Донбассе малазийском «Боинге» должен начаться сегодня в Нидерландах

Поскольку большинство погибших были гражданами этой страны, дело рассмотрит городской суд Гааги. Слушания пройдут в юридическом комплексе у аэропорта Схипхол, близ Амстердама. По данным объединенной следственной группы, пассажирский самолет был сбит ракетой из установки «Бук», которая прибыла в Донбасс из России, где числилась в 53-й бригаде ПВО под Курском. Обвинения заочно предъявлены трем гражданам России, бывшим служащим ФСБ и Минобороны, и гражданину Украины. Никто из четверых не ответил на вызов суда.

Российские власти отрицают причастность к гибели «Боинга».