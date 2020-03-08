В Италии сегодня должна была состояться всеобщая забастовка, но ее было решено отменить из-за коронавируса

Тем не менее, сторонники феминистского движения все равно намерены выйти на акции.

Забастовки по случаю Международного женского дня проходят в Италии каждый год, но на этот раз ее не будет. Организаторов – крупнейшие профсоюзы страны – призвали отказаться от этой идеи контролирующие органы. Комиссия по обеспечению права на забастовку указала на чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в Италии из-за стремительного распространения коронавируса. Профсоюзные объединения были возмущены, посчитав это нарушением прав. Однако в итоге с требованием согласились. При этом многие собираются присоединиться к забастовкам и акциям, которые намерено провести движение за права женщин под названием «Ни на одну меньше», сообщает агентство РИА Новости. В ситуационно-кризисном центре российского МИДа предупреждают, что в Италии возможны нарушения в работе общественного транспорта, отмены и задержки авиарейсов.

Среди европейских стран самая сложная обстановка с распространением коронавируса наблюдается в Италии. Накануне власти закрыли на въезд и выезд Ломбардию и еще 14 провинций.