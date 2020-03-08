Государственная нефтяная кампания Саудовской Аравии сегодня объявит о снижении цен на некоторые виды сырой нефти

Государственная нефтяная кампания Саудовской Аравии сегодня официально объявит о снижении цен на некоторые виды сырой нефти. Как накануне сообщило агентство Bloomberg, это должно стать реакцией Эр-Риада на неудачную попытку продлить соглашение ОПЕК+ о снижении добычи.

Компания Saudi Aramco снизит цены на $8 за баррель с 1 апреля на нефть марки Arab Light для Северо-Западной Европы. Это сделает стоимость сырья крупнейшего в мире производителя нефти из Саудовской Аравии более чем на 10 долларов дешевле стоимости базовой североморской марки Brent. Для Азии, по информации Reuters, цены снизятся на $6, а для США — на $7 за баррель. Это самые высокие скидки за последние 20 лет, такие действия могут привести к существенному падению цен на мировых рынках. Вместе с тем, Эр-Рияд планирует увеличить добычу нефти до 12 млн баррелей в сутки и побудить нефтеперерабатывающие компании в Европе, Азии и Америке покупать именно саудовскую нефть. Таков ответ на срыв сделки ОПЕК+ с Россией. Saudi Aramco традиционно раз в месяц сообщает нефтепереработчикам цену, по которой она будет продавать свою нефть, корректируя ее в районе от нескольких центов до пары долларов. Впрочем, на безуспешных переговорах в Вене саудиты предлагали, напротив, снизить добычу в течение второго квартала в ответ на спад мирового спроса, но камнем преткновения оказалась позиция России, которая лишь предложила лишь зафиксировать нынешние объемы добычи еще на один квартал. как отмечают источники Bloomberg. тактика королевства саудитов нацелена на оказание максимального давления на российскую сторону для ее возвращения за стол переговоров.

Решение Эр-Рияда о снижении цен на сырую нефть может повлиять и на других игроков рынка. Как показывает практика, производители стран Персидского залива обычно следуют за ценовой политикой Saudi Aramco.