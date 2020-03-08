В Нидерландах сегодня начинается открытый процесс по делу о сбитом близ Донецка малазийском Боинге и гибели почти трёхсот человек.

Процесс пройдёт в особо охраняемом судебном комплексе в пригороде Гааги, он может вместить около тысячи человек. Обвиняемых в суде не будет. Международная следственная группа считает причастными к уничтожению малазийского Боинга россиян Игоря Стрелкова, Олега Пулатова, Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко. Они по версии следствия не имеют отношения непосредственно к пуску ракеты, но руководили перемещением установки «Бук» и знали о её использовании. Процесс может надолго затянуться, поскольку в деле около 35-ти тысяч страниц, рассказала агентству РИА Новости одна из защитников Елена Кутьина. Предполагается, что в начале процесса выступят 13 свидетелей, их личности засекречены, сообщает Интерфакс. Боинг, который летел из Нидерландов в Малайзию, был сбит в июле 2014 года близ Донецка, погибли 298 человек — все кто был на борту. Международная следственная группа во главе с Нидерландами установила, что лайнер сбили из комплекса «Бук», доставленного из военной части в Курске.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не сомневается в независимости суда. Так верховный представитель ЕС по иностранным делам ответил на заявления Москвы о предвзятости предстоящего процесса. Россия отвергает все предположения о причастности к гибели лайнера.